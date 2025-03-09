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Kayserili Cimnastikçiler Melih ve Hüseyin Emir milli takıma seçildi

Kayseri TOHM Cimnastik takımı sporcuları Melih Dumlu ile Hüseyin Emir Cünedioğlu, Bolu'da 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşen seçme yarışları sonucu Milli Takım Kadrosuna seçilmeyi hak kazandı.

Kayserili Cimnastikçiler Melih ve Hüseyin Emir milli takıma seçildi

Milli takım seçme yarışları Bolu’da yapıldı. Yarışlara antrenör Baran Atay nezaretinde katılan Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu milli takıma girmeyi başardı. 

Seçmelerde birinci olan Melih Dumlu, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenecek olan Takım Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Bir diğer sporcu Hüseyin Emir Cünedioğlu ise üçüncü olarak  Sırbistan’ın Zlatibor şehrinde düzenlenecek olan Okullar Arası Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Haber Merkezi

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