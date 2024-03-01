Kayserili cimnastikçiler milli takıma seçildi

Kayserili cimnastikçiler Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu kendi kategorilerinde şampiyon olarak milli takım formasını giymeye hak kazandı.

Artistik Cimnastik Macaristan / Budapeşte Cup için İstanbul’da düzenlenen milli takım seçme yarışmasında Kayseri TOHM sporcuları Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu kendi kategorilerinde şampiyon olarak milli takımda ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; sporcuları ve antrenörü Baran Ata’yı tebrik ederek, katılacakları şampiyonada başarılar diledi.