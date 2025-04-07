Kayserili doğaseverler için yeni bir mola merkezi

Hürmetçi Sazlığı'nda yapımı tamamlanan Ziyaretçi Merkezi, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ünlü bu bölgedeki önemli bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Kayserili doğaseverler için yeni bir mola merkezi

 Modern tasarımıyla dikkat çeken tesis, ziyaretçilere dinlenme, yeme-içme ve yöresel ürün alışverişi gibi olanaklar sunacak.

Henüz hizmete açılmayan merkezde iç tefrişat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor ve bu ayın ilerleyen günlerinde kapılarını açması bekleniyor. Tesis, özellikle Hürmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerinin yanı sıra Kayseri genelinden gelen doğaseverler için bir mola noktası oluşturacak.

Dış alanında mevsime göre düzenlenmiş masa ve sandalyeler ile kamelyalar bulunacak olan merkez, ziyaretçilerin çayını veya kahvesini yudumlayabileceği, alışveriş yapabileceği ve doğal güzellikler eşliğinde keyifli vakit geçirebileceği hoş bir mekan sunuyor.

 

Haber Merkezi

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