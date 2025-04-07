Kayseri'de Çiftçiye ve Üreticiye 6 Yılda Yoğun Destek

Tarımsal hizmetler alanında yapılan projelerle Kayseri, Türkiye’de bu konuda en çok destek veren belediyelerden biri haline geldi.

Çiftçiler İçin Çeşitli Destekler

Son 6 yılda gerçekleştirilen projeler arasında, küçükbaş hayvan dağıtımı, jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı ve yenilenebilir enerji projeleri öne çıkıyor. Toplamda, 215 aileye 4.300 küçükbaş hayvan desteği sağlanırken, 1.000 aileye 10.000 yumurtacı yarka tavuk dağıtıldı. Bu projeler aracılığıyla kırsal alanda yaşayan ailelerin ekonomik durumları iyileştirildi.

Ayrıca, Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen jeotermal kaynak suyu sondaj çalışmaları ile termal turizmin geliştirilmesi hedefleniyor. Develi İlçesi’nde kurulan güneş enerji santrali ile çiftçilerin enerji maliyetleri azaltılıyor.

Tarımsal Yatırımlar ve Makine Desteği

Süt işleme ve peynir üretim tesisleri gibi yatırımlar, yerel çiftçilerin üretim yapabilmesine olanak tanırken; tarımsal ölçüm ve ticaret için 60 ton kapasiteli kantar alımı gerçekleştirildi. Ayrıca, çeşitli makineler çiftçilere sunularak verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Bu makineler arasında anıza ekim mibzeri, süt soğutma tankları ve yem ezme makineleri bulunuyor.

Sulama Projeleri ve Altyapı Çalışmaları

Son 6 yılda 145 sulama tesisi inşa edilerek 110.000 dekar arazi sulamaya açıldı. Çeşitli mahallelerde içme suyu projeleriyle birlikte, hayvancılık işletmeleri için de önemli altyapı geliştirme çalışmalarına imza atıldı. Ayrıca, tıbbi aromatik bitkiler ve coğrafi işaretli bitki üretim geliştirme projeleri gibi yenilikçi projeler de hayata geçirildi.

Gelecek Vizyonu

Kayseri Belediyesi, elde edilen başarıların yanı sıra gelecekte de tarımsal kalkınmanın desteklenmesi adına yeni projeler geliştirmeye devam edecek. Çiftçilere ve üreticilere verilen desteklerin arttırılarak kırsal ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor. Duyurulan projeler ve destekler, kırsaldaki üreticilerin daha verimli, sürdürülebilir bir üretim yapmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.