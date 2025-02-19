Kayserili Gazeteciden Avrupa'da 28 Yıllık Başarı Hikayesi: PLATFORM Dergisi

PLATFORM Dergisi, Türk iş yerlerine dağıtılan, sponsorlar ve reklam gelirleri ile ayakta kalan bir dergi olarak, geniş bir abonelik kitlesine sahip. Derginin kendine has bir kitlesi ve özgürlük iddiası bulunuyor. 'Medyadan nefret etme, kendin medya ol' sloganı ile yola çıkan bir grup genç, bugün güçlü bir medya organı oluşturmanın gururunu yaşıyor. PLATFORM, Hollanda’da gündemi yansıtan ve 28 yıldır aylık olarak aralıksız yayınlanmaya devam eden bir dergi olarak dikkat çekiyor.

Hollanda'nın Hyde Parkı

PLATFORM, Hollanda’daki Türk topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola çıktı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yaşamlarını sürdüren ve Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşar gibi yazan ekibiyle PLATFORM, önemli gelişmeleri irdeleyerek okuyucularına sunuyor. Dergi, Londra'nın ünlü Hyde Parkı'ndan esinlenerek, her düşünceden yazılara yer veren, çok sesli ve çok renkli bir platform oluşturma amacını taşıyor.

Evrensel Değerlere Saygı

Dergi, dünya görüşü ne olursa olsun, evrensel insan haklarına saygı duyan herkese kapılarını açık tutuyor. Bağnaz düşüncelere kapılmadan, ötekilere kucak açan ve 'ben de varım' diyen herkese hitap ediyor. PLATFORM, Hollanda gündemini ve siyasetini Türkçe aktaran ve yorumlayan bir yayın organı olarak öne çıkıyor.

Aydınlık Geleceğe Işık Tutma

PLATFORM, toplumun geneline hitap ederek, Hollanda’da aydınlık bir geleceğe ışık tutmayı hedefliyor. Kişilerle uğraşmak yerine düşünceleri ele alan dergi, evrensel ilkeleri kabul eden herkese sayfalarını açıyor. Ebubekir Turgut, derginin başarısında emeği geçen yazarlara, çizerlere, abonelere ve reklam verenlere teşekkür ederken, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtiyor.