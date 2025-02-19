  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Gazeteciden Avrupa'da 28 Yıllık Başarı Hikayesi: PLATFORM Dergisi

Kayserili Gazeteciden Avrupa'da 28 Yıllık Başarı Hikayesi: PLATFORM Dergisi

Kayserili gazeteci Ebubekir Turgut'un genel yayın yönetmenliğini yaptığı PLATFORM Dergisi, 28. yılını kutluyor. Hollanda'da yayınlanan ve Avrupa'da kesintisiz uzun soluklu ilk ve tek Türkçe dergilerden biri olan PLATFORM, yıllardır Türkçe konuşan topluluklara hitap ediyor.

Kayserili Gazeteciden Avrupa'da 28 Yıllık Başarı Hikayesi: PLATFORM Dergisi

PLATFORM Dergisi, Türk iş yerlerine dağıtılan, sponsorlar ve reklam gelirleri ile ayakta kalan bir dergi olarak, geniş bir abonelik kitlesine sahip. Derginin kendine has bir kitlesi ve özgürlük iddiası bulunuyor. 'Medyadan nefret etme, kendin medya ol' sloganı ile yola çıkan bir grup genç, bugün güçlü bir medya organı oluşturmanın gururunu yaşıyor. PLATFORM, Hollanda’da gündemi yansıtan ve 28 yıldır aylık olarak aralıksız yayınlanmaya devam eden bir dergi olarak dikkat çekiyor.

Hollanda'nın Hyde Parkı

PLATFORM, Hollanda’daki Türk topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola çıktı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yaşamlarını sürdüren ve Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşar gibi yazan ekibiyle PLATFORM, önemli gelişmeleri irdeleyerek okuyucularına sunuyor. Dergi, Londra'nın ünlü Hyde Parkı'ndan esinlenerek, her düşünceden yazılara yer veren, çok sesli ve çok renkli bir platform oluşturma amacını taşıyor.

Evrensel Değerlere Saygı

Dergi, dünya görüşü ne olursa olsun, evrensel insan haklarına saygı duyan herkese kapılarını açık tutuyor. Bağnaz düşüncelere kapılmadan, ötekilere kucak açan ve 'ben de varım' diyen herkese hitap ediyor. PLATFORM, Hollanda gündemini ve siyasetini Türkçe aktaran ve yorumlayan bir yayın organı olarak öne çıkıyor.

Aydınlık Geleceğe Işık Tutma

PLATFORM, toplumun geneline hitap ederek, Hollanda’da aydınlık bir geleceğe ışık tutmayı hedefliyor. Kişilerle uğraşmak yerine düşünceleri ele alan dergi, evrensel ilkeleri kabul eden herkese sayfalarını açıyor. Ebubekir Turgut, derginin başarısında emeği geçen yazarlara, çizerlere, abonelere ve reklam verenlere teşekkür ederken, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtiyor.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Yalçın'dan örnek davranış gösteren personele takdir
Başkan Yalçın’dan örnek davranış gösteren personele takdir
CHP'li Ünalmış, belediye çalışanlarının iş bırakma eylemini desteklediklerini açıkladı
CHP'li Ünalmış, belediye çalışanlarının iş bırakma eylemini desteklediklerini açıkladı
Jandarma ekipleri, 1 milyon 150 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi
Jandarma ekipleri, 1 milyon 150 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi
Kayserispor – Göztepe maç biletleri satışa çıktı
Kayserispor – Göztepe maç biletleri satışa çıktı
'Kötü ekonomik koşullar kalp ve damar hastalıklarında risk faktörüdür'
“Kötü ekonomik koşullar kalp ve damar hastalıklarında risk faktörüdür”
Kumtel'in kurucu patronu Mustafa Köseoğlu vefat etti
Kumtel'in kurucu patronu Mustafa Köseoğlu vefat etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!