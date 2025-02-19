Melikgazi'de Akıl Küpü Kütüphaneleri Sayısı Artıyor

Eğitime ve gençlerin gelişimine büyük önem veren Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan 15 Akıl Küpü Kütüphanesi ile öğrencilere ders çalışma, kitap okuma ve dolu dolu vakit geçirme imkanı sunuyor. Yeni projelerle bu sayı giderek artarken, kütüphaneler gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki kütüphanelerin gençlerin kariyer yaşamlarına destek olduğunu belirterek, "Eğitim, kültür ve sanat alanındaki projelerimizle çocuklarımızın geleceğine yön veriyoruz. Aydınlıkevler Mahallemize yeni bir kütüphane daha kazandırarak gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz," dedi.

Yeni kütüphane, iki katlı olarak tasarlanacak ve zemin katta kafeterya ile grup çalışma odaları, üst katta ise açık çalışma alanları bulunacak. Melikgazi Belediyesi, gençlerin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için okullar, kütüphaneler, sosyal ortamlar ve teknoloji atölyeleri ile destek olmaya devam edecek.