Kayserili güreşçi Azat dünya üçüncüsü oldu

Haziran ayında yapılan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Azat Sarıyar, Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazanmıştı. Genç güreşçi Azat, Ürdün’ün başkenti Amman’da 16-21 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U20 Güreş Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil eden sporcular arasında yer aldı. Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Güreş takımı ve Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcusu Azat Sarıyar dünya üçüncüsü oldu. Müsabakalara antrenörü Salih Güney nezaretinde çıkan Azat Sarıyar Dünya Şampiyonasından da madalya ile döndü.