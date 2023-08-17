Kayserili güreşçiler U20 Güreş Dünya Şampiyonasına gidecek
THOM Kayseri Güreş takımı ve Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcuları Emre Mutlu, Kemal Sevgili, Azat Sarıyar, Erdem Kethüda Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek olan U20 Güreş Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.
- 17.08.2023 18:48
- Güncelleme: 17.08.2023 18:48
Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Kayseri Şekerspor’da mücadele eden milli güreşçiler 16-21 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek olan U-20 Güreş Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Sporculara antrenör Salih Güney nezaret edecek. Sporculardan Azat Sarıyar haziran ayında yapılan Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönmüştü.
1ha
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