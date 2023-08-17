Kayserili güreşçiler U20 Güreş Dünya Şampiyonasına gidecek

Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Kayseri Şekerspor’da mücadele eden milli güreşçiler 16-21 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek olan U-20 Güreş Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Sporculara antrenör Salih Güney nezaret edecek. Sporculardan Azat Sarıyar haziran ayında yapılan Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönmüştü.