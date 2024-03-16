Kayserili iki halterci milli takım kampına davet edildi

Konya'da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ile Zeynep Efe davet edildi.

Kayserili iki halterci milli takım kampına davet edildi
Kayseri GündemEditör

Konya’da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ile Zeynep Efe davet edildi.

22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya’da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kayserili iki halterci milli takım kampına davet edildi
İHA
Kayseri Gündem

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