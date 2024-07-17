Kayserili iş adamları Erciyes Holding'in satışını sadece seyredecekler mi?

TMSF kontrolüne geçen ve adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen holding bünyesindeki tekstil devi Doqu Home 100 kişilik 2024 yılında oluşturulan Ege'li bir holding tarafından satın alındı.

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1957 yılında Boydak Holding olarak kurulan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen holdingin bünyesinde 2019 yılında 30 milyon TL yatırımla kurulan tekstil şirketi Doqu Home, Ege'den 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu Anadolu Güçbirliği Holding'e 455 milyon TL'ye satıldı.

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Boydak Holding ve Değişen İsim

Eski adı Boydak Holding olan ve FETÖ ile ilişkileri sebebiyle TMSF’ye devredilen holding, adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi. Bu değişimden sonra, holding bünyesindeki tekstil şirketi Doqu Home, 2019 yılında Kayseri’de 30 milyon TL yatırımla kuruldu.

Ev tekstil ürünleri satıyor

Doqu Home, ev tekstili sektöründe yatak odası tekstili, banyo grubu tekstili, bebek grubu tekstili ve aksesuar ürün gruplarında üretim ve tedarik yapıyor. Bu ürünler, Bellona, İstikbal ve Gümüşsüyü gibi markaların mağazalarında satılıyor.

TMSF'nin İhale Süreci

TMSF, 8 Mart'ta Doqu Home'u ihale yoluyla satışa sundu. Muhammen bedel olarak 455 milyon TL belirlenen ihaleyi kazanan, Egeli iş adamlarının kurduğu Anadolu Güç Birliği Holding oldu. TMSF fon kurulu ve Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satışta, ödeme peşin olarak yapıldı.

Anadolu Güç Birliği Holding

Egeli iş adamlarının oluşturduğu Anadolu Güç Birliği Holding, özelleştirilen şirketlere talip olma, büyük ihalelere katılma ve dış ticaret gibi amaçlarla faaliyet gösteriyor. Tek şirket çatısı altında 100 iş adamının katılımıyla kurulan holding, Türkiye’de bu alandaki ilk örnek olma özelliğini taşıyor. Faaliyet alanları arasında tekstil, turizm, bankacılık, marketçilik, inşaat ve taahhüt işleri bulunuyor.

Bu satış, hem Doqu Home için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor hem de Anadolu Güç Birliği Holding'in gücünü ve etkisini arttırıyor. Doqu Home'un yeni sahipleri, şirketi daha da büyütmeyi ve uluslararası alanda daha fazla tanınan bir marka haline getirmeyi hedefliyor.

Anadolu Güçbirliği Holding Anonim Şirketi Türkiye Sicil Gazetesi'nden edindiğimiz bilgilere göre 09.02.2024 tarihinde tescili yapılarak İstanbul merkezli olarak kuruldu. Üretim, pazarlama, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Abdulkadir Karavil Grubun sahibi Diyarbakırlı iş adamı Abdulkadir Karavil Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen isim oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Karavil üstlendiği ve bayilerin bir araya gelerek kurdukları Anadolu Güçbirliği Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Kahramanmaraşlı iş adamı Ahmet Kamil Şirikçi olurken Yönetim Kurulu Üyeleri ise Mustafa Siviş, Lütfi Beşdok, Hakan Öztürk, Serdar Karavil, Mehmet Karavil’dir.

Türkiye Sicil Gazetesi'nde şirketin kurucuları ise Byvill Mobilya Anonim Şirketi (Ankara), Doru Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi (Kahramanmaraş), Yön Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ankara), Garanti Mobilya Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Erzurum), Mobipa Mobilya Tekstil İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Süper Market ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Bursa), Gü-Nep Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (Adana), Batılı Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İzmir), Gürpınar Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (İzmir), Serdar Karavil, Hasan Çağlayan, Mustafa Siviş bulunmaktadır.