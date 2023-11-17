Kayserili Kıbrıs Gazilerinin Anıları Kitaplaştırıldı

Kayseri'de yaşayan ve Kıbrıs Savaşı'na katılmış gazilerin hatıralarından oluşan Araştırmacı Yazar Ahmet Sıvacı'nın 'Kayseri - Girne Hattı' kitabı çıktı.

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  • 17.11.2023 17:12
  • Güncelleme: 17.11.2023 17:12
Kayserili Kıbrıs Gazilerinin Anıları Kitaplaştırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıldönümünde Talas Belediyesi tarafından yayınlanan 'Kayseri-Girne Hattı' kitabı, Kayserili gazilerin hatıralarıyla Kıbrıs Barış Harekatının bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarttı.

Araştırmacı Yazar Ahmet Sıvacı tarafından kaleme alınan eserde Kayserili Kıbrıs Gazilerinin hayat hikayelerine ve savaş hatıralarına yer veriliyor. Tamamı renkli, albüm şeklindeki 396 sayfalık eserde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan Kayserili subay, astsubay ve erlerle yapılan röportajlar ve o tarihi günleri yansıtan fotoğraflar bulunuyor.

Netform Matbaacılık tarafından tasarımı ve baskısı yapılan 'Kayseri-Girne Hattı' kitabında Kayseri'de yaşayan gazilerin yanı sıra Kayserili Kıbrıs şehitleri hakkında bilgiler de bulunuyor.

Haber Merkezi

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