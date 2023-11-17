Meteorolojiden hafta sonu Kayseri için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri için hafta sonu fırtına uyarısı yapıldı.

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  • 17.11.2023 16:19
  • Güncelleme: 17.11.2023 17:18
Meteorolojiden hafta sonu Kayseri için 'fırtına' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri için hafta sonu fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan uyarıda çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve yüksek kesimlerde tipi ihtimallerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

İHA

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