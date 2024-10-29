Kayserili Lider İş Kadınları'ndan cumhuriyete özel sergi

Kayseri Lider İş Kadınları Derneği (KLİK) tarafından düzenlenen ’Geçmişten Geleceğe Cumhuriyetin Renkleri 29 ekim Özel Sergisi açıldı.

Ressam Mahmut Karatoprak’ın eserlerinin bulunduğu ve KLİK tarafından düzenlenen serginin açılışı; CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve dernek üyelerinin katılımıyla yapıldı. Sergi açılışında konuşan Dernek Başkanı Nurhayat Canpolat Vural; "Kayseri Lider İş Kadınları Derneği olarak sanatın bağdaştırıcı gücüne olan inancımızdan dolayı, biraz da şehrimize değer katmak, sanatsal faaliyetleri hızlandırmak adına bir sanat kooperatifi kurduk. Sanat kooperatifimize de Memduh Büyükkılıç Başkanımız bu yeri bize verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de bu günden itibaren bir sanat sergimizle 29 ekim cumhuriyet Bayramımızı kutlamak adına başladık. Herkese teşekkür ederim" dedi. Eserlerin sahibi Mahmut Karatoprak ise, memleketinde ilk kez sergi açtığı için mutlu olduğunu ifade ederek; "Kayseri’de ilk sergim oluyor. Son 30 senede ortalama 48 kişisel sergim oldu. Kendi memleketimde ilk sergimi açmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç da; "Cumhuriyetimzin en önemli kazanımlarından birisi hanımefendiler. Gerçekten adete ’pozitif ayrımcılık’ tabirini geride bırakarak kendi ayakları üzerine basan ve örnek olmaya çalışan bir yaklaşım sergilemelerinden dolayı tebrik ediyorum. Başarılı kadınların bir araya gelip bu tür etkinlikler oluyor olması bizim de yükümüzü hafifletiyor. Hep beraber gayret göstereceğiz, örnek davranışlar göstererek yol alacağız. Nurhayat hanıma yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından katılımcılar, sergideki eserler hakkında Ressam Karatoprak’tan bilgi aldı.