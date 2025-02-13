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Kayserili Muay Thai sporcuları Ankara yolcusu

Kayserili Muay Thai sporcuları Ankara'da yapılacak olan Türkiye Muay Thai Federasyonu Bölgeler Şampiyonası katılacak.

Kayserili Muay Thai sporcuları Ankara yolcusu

İç Anadolu Bölgesi illerinin katılımı ile 4 gün sürecek olan
Türkiye Muay Thai Federasyonu Bölgeler Şampiyonası Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kategorilerde sıkletlerinde ilk 2'ye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak. Şampiyonaya Kayseri’den Alt Genç-Üst Genç-U23 ve Elite kategorilerinde 120 kişilik Muay Thai kafilesi gidecek. Sporcular çalışmalarını tamamladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Muay Thai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, “İç Anadolu Bölgesi şampiyonasında kilo ve kategorilerde ilk ikiye girip, Türkiye şampiyonasında Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi milli takımlarda yine hedeflediğimiz sayıda yer alıp şehrimizi ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek için, şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz, Kayseri teknik ekip olarak sporcu kapasitesi olarak şükürler olsun Çok iyiyiz, Kayseri'yi Muay Thai'de marka şehir halinde tutmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

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