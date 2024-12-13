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Kayserili özel sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan 6 altın madalyayla döndü

Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den giden Elçin Erol 6 kez altın madalya, Can Çırpıcı ise 2 dereceyle döndü.

Kayserili özel sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan 6 altın madalyayla döndü

Özel Sporcular Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası 10-12 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Müsabakalara antrenör Ertuğrul Çakmak nezaretinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü adına katılan otizmli Elçin Erol 100 Metre Serbest, 200 Metre Serbest, 400 Metre Serbest, 800 Metre Serbest, 1500 Metre Serbest ve 100 Metre Kelebek kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak 6 altın madalya kazandı. Otizmli sporcu Can Çırpıcı ise 400 Metre Serbest ve 800 Metre Serbest kategorilerinde Türkiye 7’ncisi oldu.

Haber Merkezi

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