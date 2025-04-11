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Kayserili Şehit Polis Ersoy'un kızı Zeynep, polis haftasını kutladı

Kayseri'nin Bünyan ilçesine kayıtlı şehit polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy, Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 180'inci yıldönümü, polis haftası kapsamında kutlama mesajı paylaştı.

Kayserili Şehit Polis Ersoy'un kızı Zeynep, polis haftasını kutladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 6 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu Şehit olan Kayseri’nin Bünyan ilçesine kayıtlı Polis Memuru Muzaffer Can Ersoy’un kızı Zeynep Ersoy, Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 180'inci yıldönümü, polis haftası kapsamında kutlama mesajı paylaşımı yaptı. Zeynep Ersoy: “Başta babamın Muzaffer Can Ersoy’un, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın Müdürümün, amcam Mustafa Ersoy’un polis haftası kutlu olsun” dedi.

Haber Merkezi

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