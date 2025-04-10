MHP'li Kalın'dan, Milletvekili Genç'e 'Belediye başkanınız, sorunu gidermek adına bir adım atmaktan dahi acizdir'

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nin sorunlarını TBMM gündemine taşımasına ilişkin açıklamalarda bulundu, Kalın; “CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 09.04.2025 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşma ile Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nin yol sorununu dile getirerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ilgili sorunun çözümünü talep etmiştir. Vekilin, İstanbul’un yolsuzlukla mahir belediye başkanından vakit ayırıp da ilimizle alakalı söz almış olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Vekil, Sarız ilçesinde ana caddeler ve sokaklar köstebek yuvasına dönmüş olup, partili belediye başkanınız sorunu gidermek adına en ufak bir adım atmaktan dahi acizdir. İlçenin cadde ve sokaklarının çamurdan, pislikten geçilmemesi sebebiyle geçtiğimiz Ramazan ayında, her bayram dolup taşan Sarız’ımıza ilçe dışından ziyaretçi bile gelmemiştir. Bayram günlerinde ve özellikle yaz aylarında ilçe dışından gelen vatandaşların katkıları ile ayakta kalmaya çalışan ilçe esnafı kan ağlamaktadır. İmar planı eksikleri sebebiyle birçok hane doğalgaz hizmetinden faydalanamamaktadır. Sarız mahalle muhtarları tarafından belediyeden talep edilen hizmetlerin hiçbiri karşılık bulamamaktadır. Sarız adına katkı sunmak istiyorsanız, öncelikle partili belediye başkanından yukarıda sayılan sorunların hesabını sormanızı; hizmet nasıl yapılır merak ediyorsanız da, genel başkan yardımcımız ve milletvekilimiz İsmail Özdemir ile milletvekilimiz Baki Ersoy’un gayretleriyle tamamlanıp halkın kullanımına sunulan doğalgazı, yapımı devam eden 178 haneli TOKİ konutlarını, ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmış olan hükümet konağını, yapımı devam etmekte olan deprem konutlarını, yapımı tamamlanan ilçe devlet hastanesini, ödeneği hazırlanmış olup belediye başkanınızdan yer tahsisi bekleyen kapalı spor salonunu; tamamlanıp Sarız halkının kullanımına sunulan çöp transfer istasyonunu, atık su arıtma tesisini, ilçe mezbahasını, kapalı pazar yerini, gençlik merkezini, cemevlerini, köy camii imam evlerini, ilçe terminalini, bayrak anıtını ve daha sayamayacağımız fakat Sarız’ımızın her köşesinde rastlayacağınız sayısız eseri incelemenizi, ilçenizden size haber getiren kılavuzunuza dikkat etmenizi tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.