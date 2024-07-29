  • Haberler
  • Spor
  • Kayserili sporcu Hayrunisa Ceyhan Türkiye rekoru kırdı

Kayserili sporcu Hayrunisa Ceyhan Türkiye rekoru kırdı

Kayserili atlet Hayrunisa Ceyhan, U14 Türkiye Atletizm Şampiyonasında 2 bin metre yürüyüş Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.  

Kayserili sporcu Hayrunisa Ceyhan Türkiye rekoru kırdı
Kayseri GündemEditör

U14 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 27-28 Temmuz tarihleri arasında Konya'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan isimlerden Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü sporcusu Hayrunisa Ceyhan, 2 bin metre yürüyüş dalında yarıştı. Konya'da antrenörü Handan Koçyiğit yönetiminde giden Hayrunisa Ceyhan, şampiyon olurken aynı zamanda Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: 'Vatandaş Millet Bahçesi'ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor'
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: “Vatandaş Millet Bahçesi’ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor”
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü