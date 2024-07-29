Kayserili sporcu Hayrunisa Ceyhan Türkiye rekoru kırdı
Kayserili atlet Hayrunisa Ceyhan, U14 Türkiye Atletizm Şampiyonasında 2 bin metre yürüyüş Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.
U14 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 27-28 Temmuz tarihleri arasında Konya'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan isimlerden Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü sporcusu Hayrunisa Ceyhan, 2 bin metre yürüyüş dalında yarıştı. Konya'da antrenörü Handan Koçyiğit yönetiminde giden Hayrunisa Ceyhan, şampiyon olurken aynı zamanda Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.