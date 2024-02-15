Kayserili sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Yetenek taramasında fark edilerek seçilen Kayserili sporcu Emine Gül Kocaoğlu, 11-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 15 Yaş Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Türkiye Çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Kayserili sporcu Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri GündemEditör

Yetenek taramasında fark edilerek seçilen Kayserili sporcu Emine Gül Kocaoğlu, 11-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 15 Yaş Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Türkiye Çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Kayseri’de yapılan yetenek taramasında seçilerek badminton branşına yönlendirilen Talas Spor Kulübü sporcusu Emine Gül Kocaoğlu, partneri Ankara Ego Spor Kulübü’nden Nevra Mutlu ile birlikte şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri adına büyük başarıya imza atan sporcu ile partnerini ve antrenörleri Oktay Coşkunca ile Abdurrahman Arslan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayserili sporcu Türkiye Şampiyonu oldu
İHA
Kayseri Gündem

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