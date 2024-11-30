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Kayserili sporcu Yıldızlar Balkan Şampiyonu oldu

28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya 'da düzenlenen 24. Balkan Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcu Nurcan Dokan şampiyon oldu.

Kayserili sporcu Yıldızlar Balkan Şampiyonu oldu
Kayseri GündemEditör

28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya ’da düzenlenen 24. Balkan Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden sporcu Nurcan Dokan şampiyon oldu.

Tekwando Kayseri İl sorumlusu Özben Şimşek yaptığı açıklamasında; "Ülkemizi, ilimizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil ederek şampiyon olan Nurcan Dokan kardeşimizi ve antrenörümüz Yıldırım Köse hocamızı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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