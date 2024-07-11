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Kayserili üst-minik boksörler 4 madalya ile döndü

Üst Minik Erkek - Kadın Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları 2 gümüş 2 bronz madalyayla döndü. 

Kayserili üst-minik boksörler 4 madalya ile döndü

Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Üst Minik Erkek - Kadın Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 25 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Müsabakalara antrenör Hakan Doluay nezaretinde çıkan sporculardan Bağdat Sıla Kocakaya kadınlar 46 kilogramda, Çağrı Serkan Akgül erkeklerde 70 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar. Şükriye Kaya kadınlar 38 kilogramda ve  Aybars Semih Durak erkekler 46 kilogramda 
Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Yarışlar hakkında açıklama yapan Halan Doluay, “Çalışmalarımız sene boyunca devam ediyor. Boks sporuna yeni başlayan sporcularımız ilk organizasyondan madalya ile döndü” dedi.

Haber Merkezi

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