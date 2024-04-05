Kayserili Yardım Gönüllüsü Somali'de hayatını kaybetti

Kayserili yardım Gönüllüsü Abdurrahim Yörük, Somali'nin başkenti Mogadişu'da kampa giriş anında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Kayserili Yardım Gönüllüsü Somali'de hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandı.

Mogadişu'daki patlamada, Türk vatandaşı Verenel Derneği'nin Somali Temsilcisi Kayserili Abdurrahim Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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