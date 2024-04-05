Kayserili Yardım Gönüllüsü Somali'de hayatını kaybetti
Kayserili yardım Gönüllüsü Abdurrahim Yörük, Somali'nin başkenti Mogadişu'da kampa giriş anında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.
Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandı.
Mogadişu'daki patlamada, Türk vatandaşı Verenel Derneği'nin Somali Temsilcisi Kayserili Abdurrahim Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Bakmadan Geçme
Şuşa azerbaycan Evi'nde büyük gün
Başkan Büyükkılıç'a 'Kartal Katlı Kavşağı' brifingi
Bugün Dünya Kudüs Günü
Büyükşehir Zabıtası 9 günlük bayram tatilinde tam kadro sahada
Başkan Büyükkılıç Kara Ağaç Destanı dizi setini ziyaret etti
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Şehrimizdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz'