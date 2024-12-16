Kayserili yüzücü A1 barajını aştı

Kayserili sporcu Ela Savaşcı Bursa'da yapılan Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında bronz madalya alarak A1 barajını aşmayı başardı.

Kayserili yüzücü A1 barajını aştı
Kayseri GündemEditör

Kayserili sporcu Ela Savaşcı; Bursa’da yapılan Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında bronz madalya alarak A1 barajını aşmayı başardı.

Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakaları 13-15 Aralık tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Yarışmalarda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü adına mücadele eden Ela Savaşcı, 200 m Ferdi karışık stilde A1, 200 m sırtüstü stilde A1, 100 m sırtüstü stilde A1 ve 50 m sırtüstü stilde A1 Barajlarını geçerek bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sporcuyu ve Antrenörü Ferhat Kaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA
Kayseri Gündem

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