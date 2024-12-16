Alkol belası yüzünden cinayet işleyen sanığın cezası belli oldu

Olay, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. U.Y. tapanca ile önce D.K.’yı ayağından yaraladı. Daha sonra Y.A.’yı aynı tapanca ile vurarak ölümüne sebep oldu. Olayı gerçekleştiren U.Y. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.A. kurtarılamadı. Ayağından yaralanan D.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın şüphelisi U.Y. hakkında ‘öldürme’ ve ‘yaralama’ suçundan dava açıldı. Yakalanan U.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bugün görülen duruşmaya olayda hayatını kaybeden Y.A.’nın yakınları ile sanık avukatı katılırken tutuklu sanık katılmadı.



KATILAN Y.A.: BENİ BULAMAYINCA BABAMI VURUYOR

Duruşmaya katılan maktul yakınları sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Olayda yaşamını yitiren Y.A.’nın oğlu ise, “D.K.’yı yaraladıktan sonra bana geliyor. Beni bulamayınca babamı vuruyor. Büyük ihtimalle annesi de azmettirici” dedi.



TANIK: KURU SIKI MI? DUR GÖSTEREYİM DEDİ SIKTI

Duruşmada konuşan tanık, “Biz D.K. ile alkol alacaktık. Sanık U.Y.’yi gördük. Bize alkol verecekti o nedenle üçümüz evine gittik. Eve girdi silahla çıktı. Önce havaya ateş etti. D.K. da ‘kuru sıkı mı?’ dedi. O da ‘gel göstereyim’ diyerek ayağına sıktı. Ben kaçtım. D.K. yere düştü. Etraftan gelenler oldu. Sanığın Y.A.’yı nasıl öldürdüğünü görmedim. Polislerden duydum” dedi. Duruşma savcısı sanığın, Y.A.’ya karşı eylemi nedeniyle ‘Kasten adam öldürme’, D.K.’ya yönelik eylemi nedeniyle ise ‘Kasten adam yaralama’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.