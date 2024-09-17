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Kayserispor 1967 yılındaki acıyı unutmadı

Kayserispor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de Sivasspor ile oynanan maçta tribünlerde yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Kayserispor 1967 yılındaki acıyı unutmadı
Kayseri GündemEditör

Kayserispor Kulübü, 1967 yılında Kayseri’de Sivasspor ile oynanan maçta tribünlerde yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “17 Eylül 1967’de Sivasspor ile oynadığımız maçta çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden taraftarlarımıza ve Sivasspor taraftarlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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