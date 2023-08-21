Kayserispor 2 maçta 2 puan topladı

Mondihome Kayserispor, Süper Lig’de ilk 2 haftada oynadığı maçta 2 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezona beraberliklerle başladı. Ligin 1. haftasında evinde Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar 2. haftada ise deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 2 maçta 2 beraberlik alan Kayserispor 2 puan topladı. Kısıtlı kadrosuna rağmen ilk 2 haftada ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Kayserispor, her iki maçta da mücadelesi ile gelecek adına umut verdi.

Kayserispor ligin 3. haftasında sahasında Samsunspor’u konuk edecek.