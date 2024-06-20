Kayserispor 4 Temmuz'da sezonu açacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz'da Kayseri'de başlayacak.

Kayserispor 4 Temmuz'da sezonu açacak
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz’da Kayseri’de başlayacak.

2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından Kayserispor’un yeni sezon kamp programı belli oldu. Sarı kırmızılılar, hazırlıkların ilk etabına 4 Temmuz’da Kayserispor Tesisleri’nde başlayacak. İlk etap çalışmalarını 4-17 Temmuz tarihlerinde kendi tesislerinde sürdürecek olan Kayserispor, ardından izine çıkacak ve ikinci etap kampı ise 20 Temmuz ile Ağustos tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirecek.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımız, 2024-2025 Sezonu hazırlıkları kapsamında 4 Temmuz Perşembe günü Kayseri’de toplanacaktır. İlk Etap kamp çalışmalarını 4-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Takımımız, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 20 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirerek yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayacaktır. Takımımız iki etap kamp programını da Kayseri’de tesislerimizde yapacaktır. Kamp süresince yapılacak hazırlık maçlarının bilgilendirmesi ilerleyen günlerde kulüp resmi hesaplarımızdan yayınlanacaktır” denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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