Lezzetli bal için orman kurdular

Kayseri’nin Özvatan ilçesinin coğrafi işaretli ürünü olan Özvatan Balı için ilçede kurulan Bal Ormanı 20 dönümden 30 dönüme çıkarken, proje ile ilgili konuşan Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, “Özvatan Balı için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Özvatan ilçesinin coğrafi tescilli ürünü olan Özvatan Balı için tarımsal üretim kooperatifi olarak Özvatan Bal Kooperatifi kuruldu. Daha sonra yapılan istişareler sonucunda hayata geçirilen proje ile Şubat ayında 20 dönümlük Bal Ormanı kuruldu. Mayıs ayında orman genişletilerek 30 dönüm olurken, projenin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Özvatan balının prolin değeri ile Türkiye’nin önemli balları arasına girdiğini söyleyen Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, “Coğrafi işaretli ürünümüz olan Özvatan Balı bin 145 miligram prolin değeri ile ülkemizin önemli balları arasına ismini yazdırdı. 2024 itibariyle toplam arılı kovan sayımız 2 bin 500 civarında, yıllık bal üretimimiz ise 11 ton civarında. Özvatan’da bu değerli balımızın üretimi ve gelişmesi için aynı zamanda bir tarımsal üretim kooperatifi olan Özvatan Bal Kooperatifimiz bulunmaktadır. Genel olarak Özvatan Balı için ne yapabiliriz istişaresinin sonucunda 20 dönümlük bir Bal Ormanı inşasına Şubat ayı itibariyle başladık. Fakat Mayıs ayında 20 dönümlük Bal Ormanı projemiz yaklaşık 30 dönüme kadar çıkmış durumda. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Özvatan Balı için elimizden ne geliyorsa kaymakamlık olarak her zaman yanlarındayız” dedi.