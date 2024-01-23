Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçtan puansız ayrıldı.

Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçtan puansız ayrıldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 sezonunun en kötü performansını sergiliyor. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 6 maçtan puansız ayrıldı. Son olarak Pendikspor ile oynadığı müsabakayı kazanan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 6 maçtan puan çıkaramadı.

Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Karagümrük, Galatasaray ve İstanbulspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, 26 puanda kaldı. Fenerbahçe’ye, Sivasspor’a, İstanbulspor’a sahasında, Konyaspor, Karagümrük ve Galatasaray’a deplasmanda mağlup olan Kayserispor puan tablosunda 10.sıraya geriledi.

İHA
Kayseri Gündem

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