20 yaşındaki gencin öldüğü olayda sanıklara 14 Yıl 7 ay hapis cezası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada karar çıktı.

20 yaşındaki gencin öldüğü olayda sanıklara 14 Yıl 7 ay hapis cezası
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada karar çıktı.

1 Haziran 2023’te Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Ümmet Dulaz (20) ölmüş yaşanan olay sonrası sanıklar G.Ş. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin tutuklu sanıklar G.Ş. ve A.Ş. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Görülen duruşmaya müşteki; F.A., H.A., G.K., S.D., M.D., S.D. (SEGBİS) ve taraf vekilleri katıldı. Tutuklu sanık G.Ş. mahkemede yaptığı açıklamada, "Allah’ın adaletine güveniyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Karşı tarafın ifadelerinde çelişki vardır. 8.5 aydır acı çekiyorum. Yargıya güveniyorum" dedi.

Müşteki S.D. ise SEGBİS ile katıldığı duruşmada, "Şikayetçiyim, çocuğu arayıp çağırdılar sonra da sırtından silahla vurdular. Sopa vur, tokat vur, neden ateş ediyorsun? Sonuna kadar şikayetçiyim adalet yerini bulsun" diye konuştu

Mahkeme heyeti sanıklar G.Ş. ve A.Ş.’nin tutukluluk halinin devamına ve ’Kasten Adam Öldürme’ suçundan ayrı ayrı 14 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

İHA
Kayseri Gündem

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