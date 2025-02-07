Kayserispor'a PFDK'dan Ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor'a toplamda 318 bin TL ceza verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi ve yayın talimatına aykırı eylemler nedeniyle 318 bin TL para cezası verildiği belirtildi.
Ayrıca, Kayserispor-Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen’e de 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verildi.