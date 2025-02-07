otomobille driftli kar keyfi

Kayseri’de üç gündür etkili olan kar yağışı eğitim ve trafikte aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar Erciyes Kayak Merkezi, Talas’ta bulunan ve beleş tepe olarak adlandırılan alan ve bazı sokaklarda karın tadını çıkarttı. Bir vatandaş ise otomobilin arkasına bağladığı araç lastiği ile karda kayarak eğlendi. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.