Çopuroğlu, Cevdet Yılmaz ile görüştü

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Görüşmedeki gündem maddesinin Kıdem Tazminat Fonu olduğunu belirten Milletvekili Çopuroğlu şu ifadeleri kullandı; "’Şehrimizde yaptığımız ziyaretlerde sanayicilerimizin, iş adamlarımızın ve toplumun değişik kesimlerin özellikle talep ettiği konuları cumhurbaşkanı yardımcımıza ve bakanlıklarımıza iletmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri de kıdem tazminat fonu. İşçinin ve işveren haklarının kaybolmayacağı her ikisinin de kendi hesaplarında görebilecekleri ve bir süre sonra emekli olmaya yaklaştığında gelecek planlarını yaparken elinde ne kadar olduğunu görebileceği bir fonun oluşturulması ile alakalı gayretimiz var. Tabii toplumda farklı anlaşılmalar olabilir ancak bizim teklif ettiğimiz konu çalışan kesimin, işçinin hakkını zayi etmemek. Kendine ait banka hesabında tazminat fonunun ne kadar para olduğunu görebileceği bir konu üzerinde çalışıyoruz. Büyük şirketler olsun, küçük işletmeler olsun toplumu çok büyük bir kesimi ilgilendiren bu konu üzerinde çalışılıp hayata geçmesi herkesim için de büyük bir bereket olacağı kanaatindeyim’’ dedi.