  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor - Alanyaspor maçını Ozan Ergün yönetecek

Kayserispor - Alanyaspor maçını Ozan Ergün yönetecek

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak.

Kayserispor - Alanyaspor maçını Ozan Ergün yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Pazar günü oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçına Ozan Ergün’ü atadı. İstanbul Bölgesi hakemi Ozan Ergün’ün bu maçta Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

8 Aralık 2024 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçı saat 16:00’da başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyükşehir 2 yılda 3 bin aileye 320 ton süt yardımı yaptı
Büyükşehir 2 yılda 3 bin aileye 320 ton süt yardımı yaptı
Büyükşehir otoparkları engellilere ücretsiz
Büyükşehir otoparkları engellilere ücretsiz
Başkan Büyüksimitci, 'Üretimin korunması, istihdam ve ihracatın desteklenmesi gerek'
Başkan Büyüksimitci, 'Üretimin korunması, istihdam ve ihracatın desteklenmesi gerek'
Melikgazi Belediyesi faizsiz, kazandıran finans modeliyle arsa sahibi yaptı
Melikgazi Belediyesi faizsiz, kazandıran finans modeliyle arsa sahibi yaptı
Kayseri'de 32 Şok Uygulama: 9 Aranan şahıs ve narkotik madde yakalandı!
Kayseri'de 32 Şok Uygulama: 9 Aranan şahıs ve narkotik madde yakalandı!
Özel Öğrencilerden 'Benim Gözümden' Sergisi: Kayseri'nin renkli dünyası!
Özel Öğrencilerden 'Benim Gözümden' Sergisi: Kayseri'nin renkli dünyası!
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!