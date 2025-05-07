  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve idareciler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan, Furkan Güven 'talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk müşavirliği tarafından Süper Ligin 34’üncü hafta maçlarının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Kayserispor kulübü, başkanı Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile ilgili disiplin sevkleri şu şekilde, “Kayserispor Kulübü’nün 03.05.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven’in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AÜB Üniversite Tanıtım Fuarları 12 Mayıs'ta Başlayacak
AÜB Üniversite Tanıtım Fuarları 12 Mayıs’ta Başlayacak
Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi
Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi
Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK’ya sevk edildi
Devriye ekipleri AVM etrafında 975 kişiyi sorgulandı
Devriye ekipleri AVM etrafında 975 kişiyi sorgulandı
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Heyecan Verici Çalışmalar
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Heyecan Verici Çalışmalar
Kartal Kavşağı'nda İşlem Tamam
Kartal Kavşağı'nda İşlem Tamam
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!