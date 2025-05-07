Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk müşavirliği tarafından Süper Ligin 34’üncü hafta maçlarının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Kayserispor kulübü, başkanı Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile ilgili disiplin sevkleri şu şekilde, “Kayserispor Kulübü’nün 03.05.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven’in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklandı.