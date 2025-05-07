Devriye ekipleri AVM etrafında 975 kişiyi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından AVM'ler ve civarlarında şüpheli şahıslara yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 975 şahıs sorgulandı.

Devriye ekipleri AVM etrafında 975 kişiyi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kent genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik  Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan AVM’ler ve civarlarında şüpheli şahıslara yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda  975 şahıs sorgulanarak aranan 4 şahıs yakalandı. Yoklama kaçağı 8 şahsa işlem yapılırken 2 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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