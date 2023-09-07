Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan'ın görevi bırakmasının transfer yasağı ile ilgili olmadığını ifade etti. Başkan Çamlı, Cuma günü yeni hocamızı belirleriz dedi.

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  • 07.09.2023 17:08
  • Güncelleme: 07.09.2023 19:29
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan’ın görevi bırakmasının transfer yasağı ile ilgili olmadığını ifade etti. Başkan Çamlı, "Cuma günü yeni hocamızı belirleriz" dedi.

Süper Lig’in ilk 4 haftalık dilimini namağlup tamamlayan Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan’ın istifasının yankıları devam ederken Başkan Ali Çamlı, yeni teknik direktörün Cuma günü belli olacağını söyledi.

Kayserispor Başkanı Çamlı, "Çağdaş Atan, bizim için değerli bir arkadaş. Kayserispor’da 1,5 seneye yakın bir süre görev yaptı. Kendisiyle herhangi bir rahatsızlığımız veya sıkıntımız olmadı. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir karakter. Böyle bir karar verdi. Kendisi, ailesi ve bundan sonra yaşayacağı süreç için hayırlısı olsun. Ayrılıklar bu işin bir gerçeği. Futbolun içinde bunlar var. Futbolda her zaman bu ayrılıklar olacaktır. Çağdaş Atan’ın, Kayserispor’dan başarılıyken ayrılması aslında en önemli konu. Burada hocaya karşı hiçbir kırgınlığımız asla söz konusu değil. Kayserispor, büyük bir camia. Biz de Kayserispor’u bundan sonra daha iyi noktalara taşıyacak illa ki bir teknik adamla görüşüp, anlaşırız. Çağdaş Atan’ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok. Transfer tahtası zaten sona gelmiş durumda. Çağdaş Atan, bizim ailemizden bir parça gibi oldu. Bu sadece artık biraz da başka yerlerde görev yapayım isteği ve bundan sonra biraz da başka takımlarda görev yapma isteğidir. Bunun haricinde bir şey yok" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Başkan Çamlı, "Transfer tahtamızın açıldığını ilan etmediğimiz için elbette ki bir sürü görüşmeler yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Bunların içinde Hasan Ali Kaldırım da var" açıklamasında bulundu.

İHA

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