Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Ciddi bir sürece giriyoruz

 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı transfer yasağı ile ilgili gelen soruya, 'Yarından itibaren bir sürece giriyoruz. Neler yapıldığını neler yapılabilirliğini kamuoyu görecek' yanıtını verdi.  

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  • 01.08.2023 01:46
  • Güncelleme: 01.08.2023 01:46
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Ciddi bir sürece giriyoruz

Kayserispor, sezon öncesi kulüp tesislerinde Konyaspor ile yaptığı hazırlık maçını 4-0’lık sonuçla kaybetti. Müsabakanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamasında, “Hazırlık maçlarında alınan skorların bizim için önemi yok. Biz ligde neler yapabiliriz onun hesabını yapıyoruz. Bu teknik heyetin iyi bir Kayserispor hazırlayacağından şüphemiz yok. Teknik kadroya da sahadaki futbolculara da güveniyoruz. Bilmiyorum iyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Lig yaklaşıyor. İnşallah Kayserispor bu sezon geçen senenin üzerine koyarak devam ediyor. Kayserispor kamuoyu çok iyi biliyor ki biz bu işi başaracağız. Ben başkan olduğum gün bu şehre bir söz verdim. Burası herkesin gıpta ile baktığı bir kulüp olacak. Yaptığı her şeyin hesabını verebilecek durumda bir yönetimdeyiz” diye konuştu.  Transfer yasağı ile ilgili gelen soru üzerine başkan Ali Çamlı , “Allah’ın izniyle buradaki sorunlar tek tek çözülerek sorunsuz bir hale gelecek. Gelecek hafta lig başlıyor. Biz ilk maçta Galatasaray ile karşılaşacağız. Galatasaray büyük takım, yıldılar topluluğu denilebilir ama sahaya 11’e 11 çıkılıyor. Bu takım illaki bu ligde başarılı olacak. Transfer tahtası da açılır. Kayserispor en iyi yerde temsil de edilir. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Burası büyük Kayseri şehri.  Yarından itibaren bununla ilgili ciddi bir sürece giriyoruz. Yarından itibaren neler yapıldığını neler yapılabilirliğini kamuoyu görecek” cevabını verdi.

1ha

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