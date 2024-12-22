Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan ikinci istifa

Süper Lig’in 17’nci haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadele 1-5 Kayserispor’un mağlubiyeti ile sona erdi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise maç sonu açıklamasında istifa ettiğini duyurdu. Çamlı, “Bugün Kayseri’de çok güzel bir futbol seyircisi vardı ve çok güzel bir futbol resitali verdiler. Kendi kulübümü ve sahada oynayan çocukları hepsini alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Yapabilecekleri ne varsa yaptılar, çabaladılar, gayret sarf ettiler. Hangi maç neticesi olursa olsun, 5-1, 6-1, 4-1 olur, hiç fark etmez. Bu yönetim istifa diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar, ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır, ama ben Kayserispor için yaptıklarımdan dolayı hiç pişman değilim. Şehrime aşık bir adamım, uzun yıllardır Kayserispor’un içinde hizmet ediyorum.Kayserispor, benim için, Kayseri şehri için her şeyden önemli. İsimlerin hiç önemi yok, Ben Kayserispor’a şerefimle, namusumla hizmet ettim, ama bu bağıran arkadaşlara diyorum ki; gelin burayı yönetin, biz size destek verelim. Ama sakın ola ki edep sınırlarını zorlamayın. Bir şehir karşıma dikilse, Allah’ın izniyle benim vereceğim cevaplar vardır. Ama bugün bu bağıranlara diyorum ki: Bu kulübü bu hale getirenlere neden bağırmadınız? Kimler olduğunu herkes biliyor" sözlerine yer verdi.