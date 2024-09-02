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  • Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret 

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret 

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Nurettin Açıkalın, Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi ve Hukuk İşleri Sorumlu Yönetici Emir Akpınar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret 

Ankara’da bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Nurettin Açıkalın, Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi ve Hukuk İşleri Sorumlu Yönetici Emir Akpınar, Genel Merkez Binasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaretin sonunda sarı kırmızılı kulübün başkanı Ali Çamlı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye futbolcuların imzaladığı ve üzerinde isminin yazılı olduğu 80 numaralı forma hediye etti.

Haber Merkezi

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