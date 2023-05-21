Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Alanyaspor maçı sonrası stadyumdan çıkarken yaptığı açıklamada, ' Kayserispor ligde yedinci sırada. Bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç yakışmadı' dedi.

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  • 21.05.2023 08:47
  • Güncelleme: 21.05.2023 08:47
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Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

Süper Lig'in 35’inci haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor’a 4-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Çok kazanma isteğinde bazen böyle sonuçlar olduğunu kaydeden Ali Çamlı, " Alanyaspor şu andaki konumu itibariyle nasıl oynaması gerektiğini bilerek oynadı. Bizim maçı önde baskı kurup koparma isteğimiz, yenen iki tane kontrataktan yenen golle bozuldu. Maça bireysel hatalar damga vurdu. Bu söyleyecek çok bir şey yok. Böyle olmaması gereken bir maç. En çok Çağdaş Atan ve ekibinin çok fazla emek ve mesai sarf ederek Kayserispor'u bu şartlarda çok iyi bir yere taşıma arzu ve isteği ve göstermiş olduğu çabaya üzüldüm. Bugün bir iki tane bireysel hatayla bu sonuç çıktı. Söyleyecek çok bir şey yok. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Üç maçımız var, son üç maçı Kayserispor'a yakışır şekilde oynayıp ligi bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki yılın çalışmaları ve daha iyi bir Kayserispor için çalışmalara başlayacağız. Amaçladığımız şey, Kayserispor'u en iyi yerde ligi tamamlatmak. Kayserispor ligde yedinci sırada topçularda bunun verdiği bir rahatlık da oluyor. Tabii bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı. Ama maalesef işte futbolda iki tane bireysel hatadan gol yesen üç ve dördü de yiyorsun. Baktığınız zaman bütün dört golün tamamı da bireysel hata” diye konuştu.
“TRANSFER YASAĞI KALKMALI”
Transfer yasağı ile ilgili soru üzerine Çamlı, “Transfer yasağı mutlaka kalkmalı. Yani zaten transfer yasağını kaldıramazsanız Kayserispor'un geleceğiyle ilgili sağlıklı bir şey söylemek mümkün değil. 
İnşallah büyüklerimiz, Kayserispor'u yöneten bizler bu çabanın içerisine düştük. Ve bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Ama birazcık sabır. Çok acele etmeden yapılmalı. Kayserispor'u borçlandırıp sonu gelmeyen bir mecraya sürüklemek gibi bir niyetim yok. Hedefimiz Kayserispor'u en sağlıklı, en doğru şekilde yönetip daha iyi bir Kayserispor çıkartmak. Bunun için yönetimimiz ve büyüklerimiz hep istişare ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi daha pozitif şeyler konuşuyor oluruz” yanıtını verdi.

1ha

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