Kayserispor Başkanı Çamlı: 'Olmayınca olmuyor'

Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor’a sahasında 2-1’lık skorla mağlup oldu. Sarı kırmızılılar galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın bitiminde tribünde birkaç taraftarla tartışması ile konuşmasına başlayan Başkan Çamlı, "Bu takımı hangi şartlarla sahaya çıktığını unutmasınlar. BU seyirci benim azmimi kırarlarsa sahada bir Kayserispor görüp göremeyeceğini düşünecek. Onun için şimdi kızmak darılmak yok. Daha iyi gayretle bu takımı nasıl daha ileriye taşırızın hesabını yaparak yola devam edeceğiz. Bütün seyircimizi sakin olmaya davet ediyorum. Karşınızdaki amatör bir takım değil, bu ligin şampiyon takımı Trabzonspor. Olmayınca olmuyor.

Kazanabilirdik ama kaybettik. Bundan sonra daha fazla çalışarak bu ligi tamamlayacağız. Kayserispor’un düşmek gibi gireceği bir sıkıntı yok. Önümüzde daha 5 maç var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var. Hala daha tribünlerde birkaç arkadaşımız niye böyle yapıyor anlaşılır gibi değil? Bizim gerçek seyircimiz orada bağırıyor, kendini yırtıyor. Bizim için değerli olan o. Ben Kayserisporun bundan sonraki maçları en iyi şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz geleceğinde hedeflerinin ne olacağını düşünüyorum. İnşallah Kayserisporlular çok daha iyi takımı izleyecek. Kaybedilen bir 3 puan üzüntülüyüz ama her şeyin sonu bu kaybedilen bu 3 puan değil” açıklamasında bulundu.

“ONUR BULUT VE ÇAĞDAŞ ATAN DOSYALARINI TAHKİM KURULUNA TAŞIYACAĞIZ”

Kayserispor ile Beşiktaşlı Onur Bulut arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşınan dosya hakkında gelen soruya Başkan Çamlı, “O daha sonuçlanmadı bu nedenle konuşmak doğru değil. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile ilgili olan dosya açıklandı. Çağdaş hocanın bize 3 milyon 983 bin TL ödemesine hükmettiler. Ama biz o tutarı yeterli bulmadık. Onun daha fazla bir miktar ödemesi gerektiği konusunda kararlıyız. Bunu da Tahkim Kurulu’na taşıyacağız. Kayserispor’un 1 TL’sinin ne ziyade edilmesine ne de bir başkanı tarafından gasp edilmesine asla razı olmayacağız. Onur Bulut davasında da böyle Çağdaş Atan davasında da böyle. Biz nasıl herkesin parasını son kuruşuna kadar ödediysek herkes de bizim hakkımız olan borcu çatır çatır ödeyecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tahkim Kurulu en doğru kararı verecektir. Buna inancımız sonsuz” yanıtını verdi.