Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Rehavet yok

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 1-1 biten Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sahada centilmence mücadele eden iki futbolcularını ve seyircilerini kutluyorum. İçeri dışarı demeden yağmurda çamurda bizi destekleyen cefaker taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir deplasmandan puanla dönüyoruz. Bu 1 puan ligde kalma adına önemliydi. Rakibede ligde kalma yolunda başarılar diliyoruz. Güzel bir müsabaka oldu. Taraftarımızı gelecek hafta oynayacağımız Antalyaspor maçında takımı desteklemeye davet ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Bir puanla Kayseri’ye döndüğümüz için mutluyuz. Daha bitmedi. Sadece bir maç atlattık. Önümüzde Antalyaspor maçı var, sonrasında da Galatasaray maçı. Aynı disiplinle aynı özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi rehavet yok. Galatasaray ile oynayacağımız maça daha 2 hafta var” diye konuştu.

AÇIKALIN, GÖKHAN SAZDAĞI İLE GALATASARAY ARASINDA ÇIKAN TRANSFER SÖYLENTİLERİNE CEVAP VERDİ

Galatasaray’ın Gökhan Sazdağı ile ilgilendiği haberlerinin sorulması üzerine Başkan Açıkalın, “Gökhan değerli bir futbolcumuz. Takımların istemesi gayet doğal. Ancak şu an bizim bir transfer gündemimiz yok. Biz önce bu arkadaşlarımızla ligi bitireceğiz. Hem Gökhan’ın sözleşmesi hala devam ediyor. Hepsi gibi Gökhan da bizim değerli bir futbolcumuz. Çıkan haberlere çok aldırış etmiyoruz. Her zaman haberler çıkabilir. Bazıları maksatlı da olabilir. O nedenle biz kendi işimize bakıyoruz” cevabını verdi.

BERNA GÖZBAŞI: KUTLUYORUZ

Son olarak konuşan Kayserispor’un eski başkanlarından Berna Gözbaşı, “Takımımızı teknik heyeti kutluyoruz. Evet ben çok emek verdim ama tehlikeli bölgeye gelen takımı vekilimiz Baki Ersoy ve başkanımız Nurettin Açıkalın çabaları ile o bölgeden kurtarmak, ipten almak çok önemliydi. İkisine de özellikle buralara gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.