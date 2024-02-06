Kayserispor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyatlara göre en düşük bilet fiyatı 650 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise 845 TL oldu.

Kayserispor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyatlara göre en düşük bilet fiyatı 650 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise 845 TL oldu.

Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kayseri’de oynanacak müsabakanın bilet fiyatları da belli oldu. Bugün satışa sunulacak bilet fiyatlarının en düşüğü 650 TL olarak, en yüksek bilet fiyatı bin 250 TL olarak belirlendi. Misafir tribün bilet fiyatı ise 845 TL olarak belirlendi.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 650 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 650 TL

Doğu Üst tribün bileti: 750 TL

Doğu Alt tribün bileti: 900 TL

Batı Üst tribün bileti: 1000 TL

Batı Alt tribün bileti: 1250 TL

Batı Balkon tribün bileti: 1500 TL

Misafir tribün bileti: 845 TL

İHA
Kayseri Gündem

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