Geçen hafta hem ligde hem de Türkiye Kupası maçında galip gelen Kayserispor, bugün Alanyaspor’u konuk edecek. Akşam saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Kaan Numanoğlu yönetecek. Kemen ile Jeanvier, sakatlıkları nedeniyle Kayserispor’un geçen hafta Hatayspor ile karşılaştığı müsabakada kadroda yer almamıştı. İki futbolcunun bu hafta oynanacak olan maçta kadroda yet alması bekleniyor. Öte yandan konuk takım Alanyaspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, akdeniz ekibi ile ilk maçına çıkacak. Alanyaspor’da da Richardo sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giymeyecek.