Kayserispor bugün Rizespor'u ağırlayacak

Kayserispor, Süper Ligin 33'üncü haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Kayserispor bugün Rizespor'u ağırlayacak

Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen ve aynı puana sahip olan Kayserispor ile Rizespor bu akşam karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanına 9 eksikle giden Kayserispor ve 1 puanla dönen Kayserispor, bugün Rizespor’u konuk edecek. Stadın 5’de 4’ünün dolu olacağı beklenirken müsabaka öncesi kareografi de yapılacak. Kayserispor’da cezası biten Hosseini, Cardoso ve Kartal Kayra’nın bu maçta forma şansı bulması beklenirken sakatlığı bulunan isimlerden Hasan Ali, Kolovetsios ve Arif Kocaman’ın durumu maç saati belli olacak. Kayserispor’un maça; Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra, Ramazan, Bourabia, Cardoso ve Nazon 11’iyle çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi

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