İYİ Partili Alparslan, 'Kayseri'de su fiyatında herkes eşit değil mi acaba'

İYİ Parti Kocasinan Meclis Üyesi Selim Alparslan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Kayseri'deki su fiyat tarifelerini eleştirerek, "Değerli Kayserili hemşehrilerimiz Kayseri'nin yüzde 99'unda bu bölgelerde dahil olmak üzere 15 metreküp su için 400 TL fatura ödüyoruz. Ama bunun gibi lüks bölgelerde 15 metreküp suya 105 TL ödeyen de var. Peki bunun sebebi nedir? Kayseri'de su fiyatında herkes eşit değil mi acaba" ifadelerini kullandı.