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Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da forma giyen futbolculardan 7'sinin sözleşmesi bitmişti, yönetim Cardoso ile sözleşme uzatırken sözleşmesi sona eren 6 futbolcuların bazılarıyla da temaslar devam ediyor.

Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bitti

Süper Lig’de 2023 – 2024 sezonunun tamamlanmasının ardından Abdulkadir Taştan, Carole, Mehdi, Cardoso, Mane, Bahoken ve Uzodimma’nın sözleşmesi bitti. Sarı kırmızılı yönetim geçen hafta Cordoso ile sözleşme uzattı. Kayserispor’da sözleşmesi sona eren 6 futbolcudan bazılarının da mukavelesini uzatmak için çalışmalar devam ediyor.

1ha

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