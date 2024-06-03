Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bitti
Kayserispor'da forma giyen futbolculardan 7'sinin sözleşmesi bitmişti, yönetim Cardoso ile sözleşme uzatırken sözleşmesi sona eren 6 futbolcuların bazılarıyla da temaslar devam ediyor.
Süper Lig’de 2023 – 2024 sezonunun tamamlanmasının ardından Abdulkadir Taştan, Carole, Mehdi, Cardoso, Mane, Bahoken ve Uzodimma’nın sözleşmesi bitti. Sarı kırmızılı yönetim geçen hafta Cordoso ile sözleşme uzattı. Kayserispor’da sözleşmesi sona eren 6 futbolcudan bazılarının da mukavelesini uzatmak için çalışmalar devam ediyor.