Kayserispor'da 8 eksik var

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Maç öncesinde sarı kırmızılı takımda 8 eksik var.

Kayserispor'da 8 eksik var
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Maç öncesinde sarı kırmızılı takımda 8 eksik var.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu bu hafta oynanacak maçlar ile noktalanacak. Kayserispor da ligin son hafta maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını gerçekleştiren ve komşu kentin yolunu tutan sarı kırmızılı takımda 8 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Ali Karimi, Majid Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı ve kaleci Bilal Bayezit, sarı kart cezalısı Miguel Cardozo ile Ramazan Civelek Sivasspor maçında oynayamayacak. Ayrıca Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK’ya sevkedilen ve 2 maç ceza alan Duckens Nazon da, bu maçta Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.

Kayserispor'da 8 eksik var
Kayserispor'da 8 eksik var
İHA
Kayseri Gündem

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