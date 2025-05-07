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Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi bugün başlıyor

Kayserispor, Süper Ligin 35'nci haftasında evinde ağırlayacağı Antalyaspor hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı idmanla başlayacak.

Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi bugün başlıyor

Süper Ligin 34’üncü haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor’da futbolculara verilen 3 günlük izin bitti. Futbolcular bugün akşam saatlerinde Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde gerçekleştirilecek idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalışacak. Kayserispor ile Antalyaspor pazartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi

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